Главный тренер «Вашингтона» высказался об историческом голе Овечкина
«Да, мы говорили об этом после матча. Это невероятное достижение. Когда кто-то в карьере может забить 200 голов, это очень круто. Но 800 — это нечто, и я думаю, что все просто очень рады за него», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Хоккеист забросил три шайбы по ходу встречи с «Чикаго Блэкхоукс» и достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов хоккейной лиги за всю её историю.
Ранее Овечкин рассказал о секрете своей результативности.