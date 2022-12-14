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Главный тренер «Вашингтона» высказался об историческом голе Овечкина

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал 800-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

«Да, мы говорили об этом после матча. Это невероятное достижение. Когда кто-то в карьере может забить 200 голов, это очень круто. Но 800 — это нечто, и я думаю, что все просто очень рады за него», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Хоккеист забросил три шайбы по ходу встречи с «Чикаго Блэкхоукс» и достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов хоккейной лиги за всю её историю.

Ранее Овечкин рассказал о секрете своей результативности.

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