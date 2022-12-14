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Президент «Оренбурга»: в клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по Сычевому не поступало

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию, что «Локомотив» отказался покупать нападающего Владимира Сычевого.
Президент «Оренбурга»: в клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по Сычевому не поступало
  • РИА Новости

«В клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по поводу Сычевого не поступало. У него прописана сумма выкупа, и дальнейшее решение будет за ним: переходить в другой клуб или нет», — цитирует Еремякина Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого.

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