Президент «Оренбурга»: в клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по Сычевому не поступало
- РИА Новости
«В клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по поводу Сычевого не поступало. У него прописана сумма выкупа, и дальнейшее решение будет за ним: переходить в другой клуб или нет», — цитирует Еремякина Sport24.
В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого.