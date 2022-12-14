Президент «Оренбурга»: в клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по Сычевому не поступало

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию, что «Локомотив» отказался покупать нападающего Владимира Сычевого.

«В клуб никаких официальных обращений от «Локомотива» по поводу Сычевого не поступало. У него прописана сумма выкупа, и дальнейшее решение будет за ним: переходить в другой клуб или нет», — цитирует Еремякина Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого.