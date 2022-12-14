«Чемпионат»: в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдёт в «Локомотив».

«Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет — покупка иностранного форварда», — приводит слова источника «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее Сычевого в клубе.