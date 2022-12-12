Спортивный директор «Оренбурга»: Сычевой настроен остаться до конца сезона с нами

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее нападающего Владимира Сычевого в клубе.

«Мы не рассматриваем такого варианта, при котором Сычевой зимой покинет «Оренбург». У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Андреев прокомментировал возможную продажу игроков в зимнее трансферное окно.