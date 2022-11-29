Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не рассматривает варианты продажи игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возможную продажу игроков в зимнее трансферное окно.

«Предложений по иностранцам сейчас никаких нет. Мы не рассматриваем вариант с продажей кого-либо, включая легионеров. Хотим сохранить и усилить команду», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Краснодар» с 25 очками располагается на восьмой позиции.

Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своём будущем.