Сычевой: будет классно, если буду играть в «Барселоне»

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своём будущем.
Сычевой: будет классно, если буду играть в «Барселоне»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Не знаю, на что наиграю, там и буду. Если слова Лукаса про то, что буду играть в будущем в «Барселоне» реализуются, будет классно. У меня нет определённого желания», — цитирует Сычевого «РБ Спорт».

Лукас Вера заявил, что нападающий потянет уровень «Барселоны».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Сычевой рассказал об интересе «Црвены Звезды».

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