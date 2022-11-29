Сычевой: будет классно, если буду играть в «Барселоне»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своём будущем.

«Не знаю, на что наиграю, там и буду. Если слова Лукаса про то, что буду играть в будущем в «Барселоне» реализуются, будет классно. У меня нет определённого желания», — цитирует Сычевого «РБ Спорт».

Лукас Вера заявил, что нападающий потянет уровень «Барселоны».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Сычевой рассказал об интересе «Црвены Звезды».