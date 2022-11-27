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Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал об интересе «Црвены Звезды»

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Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой отреагировал на новость о возможном переходе в «Црвену Звезду».
Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал об интересе «Црвены Звезды»
  • РИА Новости

«Моё отношение к слухам о «Црвене Звезде»? Положительное. Отклонял ли я предложение от них? Ничего не знаю. Пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге», — цитирует Сычевого «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о трансферной стоимости футболиста.

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