Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал об интересе «Црвены Звезды»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой отреагировал на новость о возможном переходе в «Црвену Звезду».

«Моё отношение к слухам о «Црвене Звезде»? Положительное. Отклонял ли я предложение от них? Ничего не знаю. Пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге», — цитирует Сычевого «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о трансферной стоимости футболиста.