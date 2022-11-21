Узнать больше

Агент Сычевого: Владимир стоит больше, чем €2,5 млн

Короткая ссылка
Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о трансферной стоимости футболиста.
Агент Сычевого: Владимир стоит больше, чем €2,5 млн
  • РИА Новости

«Сейчас портал Transfermarkt обновил цены на футболистов — Сычевой подорожал в пять раз и стал стоить €2,5 млн. Считаю, что это слишком мало», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что переход Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за большой суммы отступных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить