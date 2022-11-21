Агент Сычевого: Владимир стоит больше, чем €2,5 млн
- РИА Новости
«Сейчас портал Transfermarkt обновил цены на футболистов — Сычевой подорожал в пять раз и стал стоить €2,5 млн. Считаю, что это слишком мало», — цитирует Талаева «РБ Спорт».
В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что переход Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за большой суммы отступных.