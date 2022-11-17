РБ Спорт: трансфер Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за суммы отступных за футболиста

Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за большой суммы отступных.

По информации «РБ Спорт», краснодарский клуб отпугивает сумма отступных в размере 100 млн рублей. Также селекционный отдел клуба смущает то, что Сычевой ещё не провёл полноценного сезона в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне Сычевой провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Сычевой рассказал о вызове в сборную России.