Лондонский «Арсенал» выплатит «Уфе» более €250 тысяч за трансфер Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что лондонский «Арсенал» выплатит клубу компенсацию за трансфер полузащитника Александра Зинченко.

«Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, всё нормально. Технический момент. Ждём», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Отмечается, что сумма компенсации составит более €250 тыс.

Напомним, что футболист в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» перешёл в «Арсенал» за €30 млн. В составе «Уфы» игрок выступал с 2015-го по 2016 год.

Ранее сообщалось, что иск Газизова к Леониду Федуну на 365 млн рублей рассмотрят в суде 30 января.