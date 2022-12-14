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Лондонский «Арсенал» выплатит «Уфе» более €250 тысяч за трансфер Зинченко

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что лондонский «Арсенал» выплатит клубу компенсацию за трансфер полузащитника Александра Зинченко.
Лондонский «Арсенал» выплатит «Уфе» более €250 тысяч за трансфер Зинченко
  • Gettyimages.ru

«Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, всё нормально. Технический момент. Ждём», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Отмечается, что сумма компенсации составит более €250 тыс.

Напомним, что футболист в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» перешёл в «Арсенал» за €30 млн. В составе «Уфы» игрок выступал с 2015-го по 2016 год.

Ранее сообщалось, что иск Газизова к Леониду Федуну на 365 млн рублей рассмотрят в суде 30 января.

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