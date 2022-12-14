Лондонский «Арсенал» выплатит «Уфе» более €250 тысяч за трансфер Зинченко
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«Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, всё нормально. Технический момент. Ждём», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
Отмечается, что сумма компенсации составит более €250 тыс.
Напомним, что футболист в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» перешёл в «Арсенал» за €30 млн. В составе «Уфы» игрок выступал с 2015-го по 2016 год.
Ранее сообщалось, что иск Газизова к Леониду Федуну на 365 млн рублей рассмотрят в суде 30 января.