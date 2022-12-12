Иск Газизова к Федуну на 365 млн рублей рассмотрят в суде 30 января

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что Хорошёвский районный суд города Москвы 30 января 2023 года рассмотрит иск бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова к экс-владельцу клуба Леониду Федуну на 365 млн рублей.

«Господин Газизов подавал иск на 365 млн рублей к Федуну. Уфимский суд признал, что данный иск к трудовым спорам никакого отношения не имеет и это иск лично к Леониду Арнольдовичу. В связи с этим дело направили в Хорошёвский районный суд. Наконец оно пришло, дата назначена», — цитирует Завьялову ТАСС.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 89 млн рублей.

На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».

Ранее Газизов прокомментировал выход «Уфы» в следующий раунд Кубка России.