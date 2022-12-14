Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.

«Нет, не планируется в этом году», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

10 мая 2021 года Путин участвовал в гала-матче в Сочи с заслуженными российскими хоккеистами. В той встрече президент России забросил четыре шайбы. Игра завершилась победой команды «Легенды хоккея» над сборной НХЛ со счётом 13:9.

Ночная лига была создана по инициативе главы государства и ветеранов хоккея в декабре 2011 года.

Ранее в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что президент организации был награждён орденом Александра Невского.