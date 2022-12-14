Узнать больше

Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.
Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади
  • РИА Новости

«Нет, не планируется в этом году», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости

10 мая 2021 года Путин участвовал в гала-матче в Сочи с заслуженными российскими хоккеистами. В той встрече президент России забросил четыре шайбы. Игра завершилась победой команды «Легенды хоккея» над сборной НХЛ со счётом 13:9.

Ночная лига была создана по инициативе главы государства и ветеранов хоккея в декабре 2011 года.

Ранее в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что президент организации был награждён орденом Александра Невского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить