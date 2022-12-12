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Третьяку вручили орден Александра Невского

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В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что президент организации был награжден орденом Александра Невского.
Третьяку вручили орден Александра Невского
  • РИА Новости

«Россия — спортивная держава. Мы проводим множество соревнований, создаём условия для того, чтобы наши соотечественники больше занимались спортом, защищали честь страны и были её патриотами», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Третьяк был награждён почётным орденом на основании указа президента РФ Владимира Путина № 354 от 6 июня 2022 года.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. 19 мая Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.

Ранее Третьяк прокомментировал работу главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

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