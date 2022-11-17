Третьяк: наверное, Знарок должен что-то пересмотреть в своей работе

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал работу главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

«Знарок должен сам разобраться в ситуации. Всё зависит от тренера. Наверное, должен что-то пересмотреть в своей работе», — цитирует Третьяка «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что Знарок является опытным тренером.

«Ак Барс» с 29 очками располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.

Ранее капитан «Ак Барса» Данис Зарипов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо».