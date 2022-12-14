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Карякин: у меня большая программа, которую я буду развивать для страны

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Гроссмейстер Сергей Карякин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).
Карякин: у меня большая программа, которую я буду развивать для страны
  • РИА Новости

«Это нелегко будет совмещать с другой деятельностью, но было принято решение баллотироваться. Тем более турниров сейчас проводится не так много. У меня большая программа, которую я буду развивать для страны», — цитирует Карякина Sport24.

Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. 2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост главы ФШР. 32-летний гроссмейстер подтвердил участие в выборах.

Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря в Москве.

Ранее Карякин заявил, что в случае победы на выборах главы ФШР готов пригласить в свою команду двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова.

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