Карякин: у меня большая программа, которую я буду развивать для страны
- РИА Новости
«Это нелегко будет совмещать с другой деятельностью, но было принято решение баллотироваться. Тем более турниров сейчас проводится не так много. У меня большая программа, которую я буду развивать для страны», — цитирует Карякина Sport24.
Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. 2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост главы ФШР. 32-летний гроссмейстер подтвердил участие в выборах.
Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря в Москве.
Ранее Карякин заявил, что в случае победы на выборах главы ФШР готов пригласить в свою команду двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова.