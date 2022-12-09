Карякин пригласит Карпова в свою команду в случае избрания президентом ФШР

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что в случае победы на выборах главы Федерации шахмат России (ФШР) готов пригласить в свою команду двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова.

«Ещё не передумал идти на выборы, ситуация развивается, работаем и создаём план. Рассматриваем кандидатуры на посты вице-президентов, есть несколько предложений, идут переговоры. Пока не могу назвать фамилии, но был бы рад видеть Анатолия Карпова в любом ранге и на любой должности, какую он захотел бы», — цитирует Карякина РИА Новости.

Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. 2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост главы ФШР. 32-летний гроссмейстер подтвердил участие в выборах.

Карякин должен уведомить ФШР о планируемом количестве вице-президентов до 18:00 мск 12 декабря. Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря в Москве.

В 2016 году Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он является обладателем Кубка мира (2015), чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Ранее ФШР попросила Карякина представить информацию о предвыборной команде до 12 декабря.