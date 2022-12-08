ФШР попросила Карякина предоставить информацию о предвыборной команде до 12 декабря

В Федерации шахмат России рассказали, какие документы должен предоставить гроссмейстер Сергей Карякин для участия в выборах президента ФШР.

Наблюдательный совет ФШР направил запрос Карякину с уведомлением о необходимости предоставить информацию о планируемом количестве вице-президентов, сообщает ТАСС.

Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. 2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост главы ФШР. Гроссмейстер подтвердил участие в выборах.

Карякин должен уведомить ФШР о планируемом количестве вице-президентов до 18:00 мск 12 декабря. Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря в Москве.

32-летний Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он является обладателем Кубка мира (2015), чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Ранее гроссмейстер Сергей Смагин, вице-президент Шахматной федерации Москвы, отреагировал на выдвижение шахматиста Сергея Карякина на пост главы ФШР.







