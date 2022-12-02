Смагин считает неожиданным выдвижение Карякина на пост главы Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Смагин, вице-президент Шахматной федерации Москвы, отреагировал на выдвижение шахматиста Сергея Карякина на пост главы Федерации шахмат России (ФШР).

«Вы знаете, немного неожиданно. Трудно что-то пока сказать без каких-то подробностей, потому что в целом, когда человек выбирается на такую публичную ответственную должность, у него должна быть программа, команда, много вещей, чтобы комментировать, нужно знать», — цитирует Смагина ТАСС.

По его словам, работа президента ФШР занимает огромное количество времени, требует серьёзных связей, поиск финансирования. Он также отметил, что действующий президент федерации Андрей Филатов на сегодняшний день самый реальный кандидат на победу.

Кандидат должен дать своё согласие до 18:00 мск 5 декабря.

Ранее Карякин высказал мнение, что заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20 в Индонезии против политизации в спорте является лицемерием.