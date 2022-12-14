Вальбуэна: я хотел бы вернуться в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Франции и «Динамо» Матьё Вальбуэна рассказал о желании вернуться в московский клуб.

«Конечно, я хотел бы вернуться в «Динамо». У меня остались тесные контакты с людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым», — цитирует Вальбуэна «Спорт-экспресс».

Напомним, что игрок выступал за московский клуб в сезоне-2014/15. Он провёл за команду 40 матчей, забив шесть голов и сделав 17 результативных передач.

В настоящий момент француз защищает цвета греческого «Олимпиакоса».

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.