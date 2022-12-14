Узнать больше

WBA восстановила российских и белорусских боксёров в рейтингах

Короткая ссылка
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) объявила о восстановлении россиян и белорусов в рейтинг-листах.
WBA восстановила российских и белорусских боксёров в рейтингах
  • РИА Новости

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Однако принято решение, что любой боец, который высказывается за СВО или участвует в ней, будет немедленно исключён», — говорится в заявлении организации.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Руководство WBA 1 марта приняло решение временно исключить российских и белорусских боксёров из рейтинговых списков. Решение будет пересматриваться ежемесячно. При этом действующие чемпионы мира или регионов сохранят свой статус. Также в России не проходили бои под эгидой WBA. Российским и белорусским официальным лицам запрещалось участвовать в соревнованиях.

Ранее Олимпийский комитет США выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить