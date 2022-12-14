Кузнецов: фанаты «Чикаго» заставили Овечкина немного смущаться

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал 800-й гол своего одноклубника Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я отдаю должное «Чикаго». Удивительно, как фанаты его любят. Я хочу их поблагодарить за это. Потому что Овечкин может и не сказать ничего, но это будет значить для него много. Сегодня он немного нервничал. Фанаты «Чикаго» заставили его немного смущаться», — цитирует Кузнецова журналист Марк Лазерус в Twitter.

Овечкин забросил три шайбы по ходу встречи с «Чикаго Блэкхоукс» и достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов хоккейной лиги за всю её историю.

Игра в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:3.

Ранее Овечкин поделился эмоциями от достижения отметки 800 голов в регулярном чемпионате НХЛ.