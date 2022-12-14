Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил личный рекорд по голам за национальную команду.

В 2022 году показатель по голам поднялся до 16 забитых мячей за аргентинскую команду. До 2022 года самым результативным оказался 2012, за который форвард отличился 12 раз.

Встреча Аргентины с Хорватией проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Аргентина вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее Месси обратился к болельщикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022.