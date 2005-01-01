Месси обратился к болельщикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

«Мы просим болельщиков верить в команду. У нас сумасшедшая сборная. Мы сделали это! Аргентина снова в финале!» — передаёт слова нападающего Clarin.

Встреча Аргентины с Хорватией проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Аргентина вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее сообщалось, что Месси обошёл бывшего форварда сборной Аргентины Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира по футболу.