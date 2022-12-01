Месси обошёл Батистуту по голам на ЧМ по футболу

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

Этот гол стал для 35-летнего аргентинца 11-м в составе аргентинской сборной на мундиалях.

Таким образом, Месси обошёл экс-форварда аргентинской сборной Габриэля Батистуту (10) по голам на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Месси догнал форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.