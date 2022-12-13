Траньков заявил, что не видит проблем в соревнованиях однополых пар фигуристов
«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», — цитирует Транькова ТАСС.
Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду. Вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», а в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка выступила против однополых пар в фигурном катании.