В Канаде одобрили однополые дуэты для парного катания и танцев на льду
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В правилах вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», сообщается на сайте организации.
Отмечается, что в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова была включена в список номинантов на премию ISU Skating Awards.