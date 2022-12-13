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В Канаде одобрили однополые дуэты для парного катания и танцев на льду

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Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду.
В Канаде одобрили однополые дуэты для парного катания и танцев на льду
  • Gettyimages.ru
  • © Vision/Panzariello

В правилах вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова была включена в список номинантов на премию ISU Skating Awards.

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