В Канаде одобрили однополые дуэты для парного катания и танцев на льду

Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду.

В правилах вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова была включена в список номинантов на премию ISU Skating Awards.