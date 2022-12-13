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Навка выступила против однополых пар в фигурном катании

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о решении Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.
Навка выступила против однополых пар в фигурном катании
  • РИА Новости

«Пусть они у себя в Skate Canada и вводят подобное. Я категорически против такого. Это несусветный перевёртыш в мире, это против Бога. Куда всё это катится?» — цитирует Навку РИА Новости.

Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду. Вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», а в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.

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