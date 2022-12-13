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Тарасова — об однополых парах в фигурном катании: никакого посмешища тут нет

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.
Тарасова — об однополых парах в фигурном катании: никакого посмешища тут нет
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если такие пары будут участвовать на соревнованиях, они должны быть как отдельный вид. У нас есть мужское катание и женское. Они должны стать отдельной категорией. Никакого посмешища в этом нет. Но не предлагаю такую идею для нашего фигурного катания», — цитирует Тарасову Sport24.

13 декабря Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду. Вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», а в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.

Ранее Тарасова высказала мнение, что дуэт Дэвида Нарижного и Аннабель Морозов распался из-за отца партнёрши — хореографа и постановщика программ Николая Морозова.

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