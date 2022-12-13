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Анкалаев: для меня гораздо важнее признание ваших сердец

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Магомед Анкалаев высказался об упущенной возможности стать чемпионом мира UFC в полутяжёлом весе.
Анкалаев: для меня гораздо важнее признание ваших сердец
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверное, так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не даётся, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге», — написал Анкалаев в Instagram*.

Он также отметил, что получает огромное количество звонков, сообщений со словами поддержки в свой адрес и поблагодарил всех, кто болел и переживал.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее президент UFC Дана Уайт поделился эмоциями от поединка между Анкалаевым и Блаховичем.

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