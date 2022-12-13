Верховная рада Украины одобрила санкции против Кабаевой и Валуева

Верховная рада Украины одобрила санкции против Алины Кабаевой, Александра Поветкина, Николая Валуева и Анатолия Тимощука.

«Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов. В список попал и бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук», — написал депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

По его словам, Киев намерен предложить Евросоюзу, США, Австралии, Канаде и Японии ввести аналогичные санкции.

Ранее Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпийских играх 2022 года в Париже.