Матыцин: российско-китайские игры станут большим вкладом во взаимоотношения двух стран
- РИА Новости
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«Игры, которые пройдут в рамках перекрёстных годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, станут большим вкладом во взаимоотношения наших стран», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Российско-китайские игры пройдут с 15 по 20 декабря. В них войдут восемь олимпийских зимних видов спорта.
Соревнования пройдут в Цзилине.
Ранее Матыцин высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.