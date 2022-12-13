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Матыцин: российско-китайские игры станут большим вкладом во взаимоотношения двух стран

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что российско-китайские зимние молодёжные игры станут большим вкладом во взаимоотношения России и Китая.
Матыцин: российско-китайские игры станут большим вкладом во взаимоотношения двух стран
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Игры, которые пройдут в рамках перекрёстных годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, станут большим вкладом во взаимоотношения наших стран», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Российско-китайские игры пройдут с 15 по 20 декабря. В них войдут восемь олимпийских зимних видов спорта.

Соревнования пройдут в Цзилине.

Ранее Матыцин высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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