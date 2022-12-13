Cadena SER: Месси склоняется к продлению контракта с ПСЖ после ЧМ-2022

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен продлить контракт с парижским клубом после чемпионата мира в Катаре.

Месси чувствует, что может продолжить выступать на высоком уровне, и готов отложить свой переход в одну из команд MLS, сообщает Cadena SER.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом заканчивается летом 2023 года. Месси в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее президент ПСЖ заявил, что Месси хочет остаться в команде.