Cadena SER: Месси склоняется к продлению контракта с ПСЖ после ЧМ-2022
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Месси чувствует, что может продолжить выступать на высоком уровне, и готов отложить свой переход в одну из команд MLS, сообщает Cadena SER.
Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом заканчивается летом 2023 года. Месси в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
Ранее президент ПСЖ заявил, что Месси хочет остаться в команде.