Президент ПСЖ заявил, что Месси хочет остаться в команде

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о ситуации с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мы договорились, что после чемпионата мира сядем и всё обсудим. Но могу сказать, что обе стороны всем довольны», — цитирует Аль-Хелайфи Sky Sports.

Он выразил уверенность, что Месси очень счастлив играть в ПСЖ и за сборную Аргентины.

«Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде. В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба», — добавил президент парижского клуба.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом заканчивается летом 2023 года. Месси в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

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