Узнать больше

Президент ПСЖ заявил, что Месси хочет остаться в команде

Короткая ссылка
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о ситуации с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Президент ПСЖ заявил, что Месси хочет остаться в команде
  • AP

«Мы договорились, что после чемпионата мира сядем и всё обсудим. Но могу сказать, что обе стороны всем довольны», — цитирует Аль-Хелайфи Sky Sports.

Он выразил уверенность, что Месси очень счастлив играть в ПСЖ и за сборную Аргентины.

«Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде. В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба», — добавил президент парижского клуба.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом заканчивается летом 2023 года. Месси в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов приобрести Мбаппе при соблюдении двух условий.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить