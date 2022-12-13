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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не примут участие в чемпионате России

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Тренер спортивной пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина Сергей Росляков сообщил, что спортсмены пропустят чемпионат России по фигурному катанию.
Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не примут участие в чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На чемпионате России они выступать не будут. Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьёзно подвернула ногу, есть осложнения», — цитирует Рослякова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Павлюченко не приступила к тренировкам.

Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.

Ранее сообщалось, что Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши.

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