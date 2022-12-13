Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не примут участие в чемпионате России
- РИА Новости
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«На чемпионате России они выступать не будут. Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьёзно подвернула ногу, есть осложнения», — цитирует Рослякова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Павлюченко не приступила к тренировкам.
Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.
Ранее сообщалось, что Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши.