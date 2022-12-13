Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не примут участие в чемпионате России

Тренер спортивной пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина Сергей Росляков сообщил, что спортсмены пропустят чемпионат России по фигурному катанию.

«На чемпионате России они выступать не будут. Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьёзно подвернула ногу, есть осложнения», — цитирует Рослякова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Павлюченко не приступила к тренировкам.

Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.

Ранее сообщалось, что Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши.