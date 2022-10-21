Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши

Бетина Попова, тренер призёров чемпионата Европы Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, сообщила, что фигуристы отказались от участия в первом этапе серии Гран-при России по состоянию здоровья.

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