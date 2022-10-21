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Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши

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Бетина Попова, тренер призёров чемпионата Европы Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, сообщила, что фигуристы отказались от участия в первом этапе серии Гран-при России по состоянию здоровья.
Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши
  • Gettyimages.ru

«Дарья находится под наблюдением врачей. Она получила повреждение на тренировке. Какие-то прогнозы пока давать не стоит», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».

Первый этап Гран-при России — «Золотой конёк Москвы» — пройдёт 22—23 октября на льду арены «Мегаспорт».

Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.

Ранее фигуристка Софья Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров.

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