Павлюченко и Ходыкин не выступят на этапе Гран-при России из-за травмы партнёрши
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«Дарья находится под наблюдением врачей. Она получила повреждение на тренировке. Какие-то прогнозы пока давать не стоит», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».
Первый этап Гран-при России — «Золотой конёк Москвы» — пройдёт 22—23 октября на льду арены «Мегаспорт».
Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призёрами ЧЕ-2020 в Граце.
Ранее фигуристка Софья Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров.