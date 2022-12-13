«Спартак» сыграет с «Левски» на сборе в Дубае

«Спартак» утвердил ещё один товарищеский матч в рамках зимнего сбора в Дубае (ОАЭ).

22 января красно-белые сыграют с «Левски». Игра начнётся в 18:00 мск.

11 и 12 января игроки красно-белых пройдут в Москве углублённое медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ. Подготовка команды пройдёт с 13 по 27 января в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби.

Зимний кубок состоится в Абу-Даби с 1 по 11 февраля. Там красно-белые сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала своё мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.