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Зарема: Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в тёмные времена для российского футбола

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала своё мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
Зарема: Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в тёмные времена для российского футбола
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нём есть уверенность, сила, желание и знания. Он рыжий, как лучик солнца в эти тёмные времена для российского футбола», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что в России не принято доверять молодым специалистам. По её словам, в РПЛ одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Салихова отметила, что чемпионат мира в Катаре показал, как даже сильные сборные нуждаются в свежих идеях.

Под руководством 33-летнего Абаскаля «Спартак» завершил первый круг чемпионата на второй позиции.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».

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