Зарема: Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в тёмные времена для российского футбола

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала своё мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нём есть уверенность, сила, желание и знания. Он рыжий, как лучик солнца в эти тёмные времена для российского футбола», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что в России не принято доверять молодым специалистам. По её словам, в РПЛ одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Салихова отметила, что чемпионат мира в Катаре показал, как даже сильные сборные нуждаются в свежих идеях.

Под руководством 33-летнего Абаскаля «Спартак» завершил первый круг чемпионата на второй позиции.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».