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Шорт-трекист Елистратов назвал 2022 год плодотворным для себя

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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов рассказал, что 2022 год считает плодотворным для себя в плане спортивных достижений.
Шорт-трекист Елистратов назвал 2022 год плодотворным для себя
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Этот год непростой, но плодотворный. Конечно, я максималист, мне всегда хочется золота, у меня есть бронза, но я этому счастлив. Нет такого, что я что-то недосказал, всё-таки четвёртые Олимпийские игры и четвёртый цикл, но представлять свою страну, хоть и под флагом ОКР, большая честь и гордость», — цитирует Елистратова ТАСС.

31-летний спортсмен из Уфы является олимпийским чемпионом Сочи 2014 года. На его счету также по одной бронзовой медали Игр в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022).

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