Вяльбе считает, что Россия не должна выходить из-под юрисдикции CAS

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу инициативы выйти из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Многие любят сказать что-то, не подумав. Точно так же, как сейчас обсуждается вопрос, что нам необходимо выйти из CAS. А это единственный орган, который в какой-то ситуации может разрешить спорный вопрос. Неважно, в положительную или отрицательную сторону» — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

По её словам, если Россия покинет CAS, то у спортсменов не будет возможности проявить себя.

«Это абсолютно глупо» — заключила Вяльбе.

Депутаты Госдумы решили внести законопроект, согласно которому российские спортивные федерации не будут признавать CAS.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров считает, что России не следует отказываться от юрисдикции CAS.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров заявил, что России не следует отказываться от юрисдикции CAS.