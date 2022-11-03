Олимпийский чемпион Захаров раскритиковал идею Госдумы не признавать юрисдикцию CAS

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров считает, что России не следует отказываться от юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я удивлён такому предложению. Решившись на выход из CAS, можно потенциально оказаться в принципе вне международного спорта», — цитирует Захарова «Матч ТВ».

Депутаты Госдумы решили внести законопроект, согласно которому российские спортивные федерации не будут признавать CAS.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что CAS объявил дату рассмотрения апелляций российских клубов на решение ФИФА.