Олимпийский чемпион Захаров раскритиковал идею Госдумы не признавать юрисдикцию CAS
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«Я удивлён такому предложению. Решившись на выход из CAS, можно потенциально оказаться в принципе вне международного спорта», — цитирует Захарова «Матч ТВ».
Депутаты Госдумы решили внести законопроект, согласно которому российские спортивные федерации не будут признавать CAS.
Напомним, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что CAS объявил дату рассмотрения апелляций российских клубов на решение ФИФА.