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Колосков: России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что национальной команде нужно провести товарищескую игру со сборной Саудовской Аравии.
Колосков: России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией
  • AP
  • © Julio Cortez

«Сборной России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, чтобы оценить свой реальный уровень. Если РФС сможет договориться, это покажет их высокий профессионализм. Всё-таки пока соперники сборной России по товарищеским играм были не особо интересны зрителям», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также подчеркнул, что матч с Саудовской Аравией будет интересен болельщикам.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее в Саудовской Аравии опровергли информацию, что игроки получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной.

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