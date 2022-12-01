В Саудовской Аравии опровергли, что игроки получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль‑Мисехаль прокомментировал информацию, что игроки национальной команды получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной.

«Наши игроки играли с гордостью, представляя свою нацию. Им выпала честь и удача играть в историческом матче с Аргентиной. Слухи не соответствуют действительности», — цитирует Аль-Мисехаля Marca.

При этом он добавил, что бонус всё же был, согласно регламенту.

В первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счётом 2:1. При этом саудиты не смогли выйти в плей-офф турнира.

Ранее появилось видео с мотивационной речью тренера Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.