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One: «Маккаби» (Хайфа) может подписать российского вратаря Хайкина

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Российский вратарь Никита Хайкин может продолжить карьеру в «Маккаби» (Хайфа).
One: «Маккаби» (Хайфа) может подписать российского вратаря Хайкина
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

Как сообщает One.co.il, Хайкин входит в сферу интересов «Маккаби» из Хайфы, который активно ищет нового основного вратаря. 

Уточняется, что у Хайкина имеется израильское гражданство.

По информации Sport24, Хайкин может перейти в «Эвертон», в трансфере заинтересован главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард.

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к «Будё-Глимт» в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, где может продолжить карьеру Хайкин.

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