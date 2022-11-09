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Сёмин считает, что Хайкин способен заиграть в топ-5 европейских чемпионатов

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, где может продолжить карьеру вратарь Никита Хайкин.
Сёмин считает, что Хайкин способен заиграть в топ-5 европейских чемпионатов
  • РИА Новости

«Сложно сказать, какой европейский чемпионат подойдёт Никите и куда он перейдёт. Но Хайкин великолепно провёл период карьеры в «Будё-Глимт». Я не сомневаюсь, что по своему уровню Хайкин явно подходит командам из топ‑5 европейских чемпионатов», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

4 ноября Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Хайкин интересен клубам из Польши, Германии и Англии.

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