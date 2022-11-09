Sport24: Хайкин интересен клубам из Польши, Германии и Англии
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Как сообщает Sport24, к Хайкину проявляют интерес клубы из Польши, Германии и Англии.
4 ноября Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт».
27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Ранее гендиректор «Будё-Глимт» рассказал, как клуб отреагировал на уход Хайкина.