«РБ Спорт»: «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко не сможет вернуться в «Сочи» досрочно.

«Сочи» хотел вернуть хавбека бесплатно, но самарский клуб отказал, сославшись на то, что такой опции нет в арендном соглашении. При этом вероятность возвращения игрока в «Сочи» остаётся, сообщает «РБ Спорт».

19-летний Коваленко является воспитанником «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Бердыев хочет видеть Коваленко в «Сочи».