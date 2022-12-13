«РБ Спорт»: «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Сочи» хотел вернуть хавбека бесплатно, но самарский клуб отказал, сославшись на то, что такой опции нет в арендном соглашении. При этом вероятность возвращения игрока в «Сочи» остаётся, сообщает «РБ Спорт».
19-летний Коваленко является воспитанником «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Бердыев хочет видеть Коваленко в «Сочи».