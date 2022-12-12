СЭ: Бердыев хочет видеть полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко в «Сочи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко может продолжить карьеру в «Сочи».

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказал пожелание руководителям клуба, чтобы полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко оказался в его команде уже нынешней зимой, сообщает «Спорт-Экспресс».

19-летний Коваленко является воспитанником «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативных передачи.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал своё мнение о будущем полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.