Газзаев о будущем Пиняева: один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал своё мнение о будущем полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Пиняеву нужен клуб, где он будет расти как спортсмен. Один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос. Поэтому надо выбрать такое направление, где он действительно будет прогрессировать», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев рассказал, что его поражает на чемпионате мира — 2022.