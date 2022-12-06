Пиняев: на ЧМ-2022 поражают голод Месси, а ещё Япония и Южная Корея

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что его поражает на чемпионате мира в Катаре.

«Голод Месси. Видно, как он голоден, как хочет завоевать единственный титул, которого нет в коллекции. Поражают некоторые команды, например Япония и Корея», — цитирует Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, что турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

6 декабря станут известны последние участники четвертьфинала в парах Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022.