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Топ-команды Европы отказываются играть на клубном ЧМ-2025 в США

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Европейские топ-клубы отказываются участвовать в клубном чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в США.
Топ-команды Европы отказываются играть на клубном ЧМ-2025 в США
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

По информации Daily Mail, Международная федерация футбола (ФИФА) в замешательстве из-за данной ситуации. Во время чемпионата мира в Катаре организация вела переговоры с представителями клубов, но не дождалась положительного ответа.

Напомним, что турнир запланирован на 2025 год. Соревнования пройдут в США. На клубном чемпионате мира примут участие 32 команды.

Ранее в Саудовской Аравии опровергли, что игроки получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной.

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