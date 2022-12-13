Топ-команды Европы отказываются играть на клубном ЧМ-2025 в США
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По информации Daily Mail, Международная федерация футбола (ФИФА) в замешательстве из-за данной ситуации. Во время чемпионата мира в Катаре организация вела переговоры с представителями клубов, но не дождалась положительного ответа.
Напомним, что турнир запланирован на 2025 год. Соревнования пройдут в США. На клубном чемпионате мира примут участие 32 команды.
Ранее в Саудовской Аравии опровергли, что игроки получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной.